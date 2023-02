Bocchiola (Repower): “Mercato auto elettriche cresce regolarmente”

(Adnkronos) - Nonostante il leggero calo registrato in Italia, il mercato delle auto elettriche cresce in tutta Europa e il trend non sembra destinato a cambiare. Lo spiega Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower, in occasione della presentazione del settimo White Paper “La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici”.