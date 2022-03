(Adnkronos) - L’Amministratore delegato di Repower Italia, Fabio Bocchiola, ha spiegato i motivi che hanno portato un player del settore dell’energia ad interessarsi di mobilità dolce e sostenibile, avvicinandosi in particolare alle ciclovie e al cicloturismo. Bocchiola ha poi sottolineato che la ciclovia non dovrebbe essere intesa solo come percorso turistico immerso nella natura, ma anche come elemento urbano che permette ai lavoratori e ai cittadini di vivere in modo alternativo la mobilità.