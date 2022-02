Biomedical Report, ''Tenere in forma il cuore''

(Adnkronos) - Tenere in forma il cuore è un imperativo di buona vita che Biomedical Report porta alla ribalta nella puntata che verrà trasmessa alle ore 15,00 di venerdì 11 gennaio 2022.

L’attivita' fisica e gli strumenti di prevenzione per garantire la salute cardiovascolare e per sentirsi in forma saranno al centro del focus della trasmissione ideata dal prof Mauro Minelli, immunologo e responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata.

Stili di vita, inattività fisica, abitudini alimentari ed altri eventuali fattori di rischio (fumo, obesità ed altre consuetudini voluttuarie), sono tutti elementi capaci di influire significativamente sulla salute del cuore. Si tratta, per lo più, di fattori “modificabili” perché dipendenti dalla nostra volontà e, per questo, gestibili attraverso adeguati interventi di prevenzione primaria. Questi ultimi, auspicabili fin dalla giovane età, dovranno essere finalizzati a mantenere sano il muscolo cardiaco, ovvero a riabilitarlo alla sua piena funzionalità dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico, allo scopo tanto di scongiurare un secondo evento patologico, quanto di ri-ottimizzare la qualità della vita.

Un ruolo rilevante nelle attività preventive è certamente giocato dall’attività fisica da considerarsi alla stessa stregua di una terapia e, dunque, da impostare correttamente tenendo conto delle caratteristiche individuali del singolo soggetto.

Attenzione andrà, pertanto, rivolta:

- alla giusta modulazione dell'esercizio-terapia in relazione alla personale composizione corporea e allo stato di salute del soggetto che la pratica;

- all’applicazione dei nuovi protocolli di prevenzione e riabilitazione derivanti dalla nutrigenica e della fisioestetica, che possono risultare di grande utilità nell’individuazione del corretto stile alimentare e del più idoneo metodo d’allenamento e di recupero funzionale;

- allo studio della sicurezza e qualità degli alimenti e/o degli integratori utilizzati nella pratica sportiva.

La puntata dedicata al cuore e allo sport è realizzata in collaborazione con l’Unione Sportiva Lecce, società professionistica che si trova attualmente in testa alla classifica del campionato di serie B di calcio. Protagonisti, quindi, saranno calciatori e staff medico della squadra giallorossa, insieme agli ospiti della puntata: la biologa nutrizionista del network Polismail Dominga Maio e il cardiologo emodinamista Giuseppe Del Prete.

BioMedical Report è un evento diffuso sui canali social Facebook e YouTube anche dal gruppo ADNKronos e si svolge sotto l’egida della Fondazione per la Medicina Personalizzata.