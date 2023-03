Biocarburanti, min. Fratin: “Gas traghetto per rinnovabili ”

(Adnkronos) - In occasione dell’evento “Qualità dell’aria in Italia: le azioni intraprese e loro impatto per la riduzione dell’inquinamento atmosferico” organizzato a Milano da Assogasliquidi-Federchimica per analizzare la situazione dell’inquinamento atmosferico in Italia e in particolar modo nel Bacino Padano, è intervenuto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Onorevole Gilberto Pichetto Fratin che si è soffermato sul ruolo strategico del gas.