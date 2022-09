Bianco (Anci): "Rafforzare rapporti pubblico-privato, Comuni in prima linea in tutti i campi"

(Adnkronos) - "Come Comuni italiani qui abbiamo lanciato l'idea di rafforzare, come si fa nei momenti difficili, i rapporti tra pubblico e privato. Abbiamo risorse importanti da spendere, dobbiamo spenderle presto e bene, ascoltando i bisogni dei cittadini. I Comuni sono in prima linea per fare tutto questo, per realizzare accordi di collaborazione tra pubblico e privato, in ogni campo". Così il presidente del Consiglio nazionale di ANCI, Enzo Bianco, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale della Confederazione Aepi.