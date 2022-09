Bettoni (Inail): "Serve cultura della sicurezza per tutti, da scuola a imprese e istituzioni"

(Adnkronos) - "La salute e la sicurezza sul lavoro sono temi che devono essere al centro di tutti, il 41% di incidenti sul lavoro in più in sette mesi sul 2021-22 ci devono far riflettere. Bisogna fare una cultura della sicurezza che parta dal mondo della scuola, che comprenda le imprese. Le istituzioni e la politica la devono mettere nel proprio dibattito non politico, ma di vissuto quotidiano". Così il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, a margine della seconda giornata della festa nazionale di Aepi a Labro.