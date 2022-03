(Adnkronos) - Paolo Bettini, campione olimpico e mondiale di ciclismo, ha partecipato all’incontro di presentazione del report ‘Italia in bici, scenari, protagonisti e indotto’, condotto da Repower e Università IULM. L’ex ciclista ha voluto condividere con i presenti il suo grande amore per la bicicletta ed ha poi lanciato un appello affinché si faccia di più per valorizzare e mettere a sistema le piste ciclabili presenti sul territorio.