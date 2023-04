Berlusconi ricoverato, Macrì il fedelissimo: 10 ore di treno per portare la sua solidarietà

(Adnkronos) - Oltre 10 ore di treno per portare la sua solidarietà a Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Marco Macrì detto 'il fedelissimo' è arrivato a Milano da Alliste in provincia di Lecce e ha piazzato un cartellone con la scritta 'Il Salento è con te' davanti all’ingresso dell‘ospedale. "Non me ne andrò fino a quando non uscirà -ha detto- non è politica o calcio, viene dal cuore. Andrei anche al Polo nord perché come Silvio non c’è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento. Vado anche ai suoi compleanni, lo seguo da 15 anni‘".