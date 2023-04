Berlusconi ricoverato, il Fedelissimo riparte: "Forza Silvio, mena"

(Adnkronos) - Dopo una settimana appostato fuori dal San Raffaele, il 'fedelissimo' di Silvio Berlusconi è costretto a ripartire. Marco Macrì, 31 anni, oltre la metà dei quali trascorsi nel mito del leader di Forza Italia, questa mattina si è presentato con i bagagli all’ospedale milanese dove è ricoverato il leader di Forza Italia. Era arrivato venerdì scorso, di prima mattina, dopo un viaggio di dieci ore in treno da Alliste, in provincia di Lecce. Non aveva dove dormire, ma portava con sé il cartello con la scritta 'Il Salento è con te' e soprattutto la determinazione: "Non me ne andrò fino a quando non uscirà".