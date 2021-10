"Io non so cosa è successo al ministro Mariastella Gelmini: le dichiarazioni di ieri sono contrarie alla realtà". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, risponde, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles, alle parole di Gelmini, secondo la quale se Forza Italia continua così si rischia di rimanere "in dieci".