Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno "la metà della mia età", quindi "non sono preoccupato: io sono il professore in cattedra, con gli allievi". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi rispondendo, al termine del prevertice del Ppe a Bruxelles, alla domanda se qualche alleato europeo abbia espresso preoccupazioni per derive estremiste del centrodestra italiano.