(Adnkronos) - "Siamo venuti qui per il presidente. È stato un uomo meraviglioso e un grande imprenditore, ha fatto la storia del Paese". Emanuela ha la voce rotta. Appena ha saputo che il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, era morto, non ci ha pensato due volte e assieme al figlio e al marito è arrivata davanti all’ingresso dell’ospedale San Raffaele di Milano per rendere omaggio al Cavaliere.

"Sono venuto apppsta per Silvio - dice all'Adnkronos il marito della donna, arrivato in bicicletta - è stato un grande imprenditore e un grande presidente della mia squadra del cuore, il Milan. È una grande perdita per tutti noi. Berlusconi è stato un visionario, un grande uomo". Anche per Raffaele, arrivato da Napoli per fare visita a un familiare ricoverato nella struttura ospedaliera, la morte dell'ex premier è "un dispiacere" perché, osserva, "ha fatto la storia dell'Italia e l'ha cambiata pure, ha costruito un sacco di belle cose e ha dato da lavorare a tante persone".

Non riesce a parlare e ha le lacrime agli occhi, Andrea, un 70enne di Milano, che assieme alla moglie Alida si è precipitato al San Raffaele. "Per me Silvio ci sarà sempre - dice la donna, che porta una spilla di Berlusconi appuntata al petto -. Lui è stato nel mio cuore per tanti anni e lo sarà in eterno". La coppia sostiene Berlusconi da sempre, "fin dall'inizio della sua carriera, gli siamo grati per tutto quello che ha fatto”. Con la sua scomparsa Berlusconi "lascia in eredità tante cose - sostiene la donna - ha avuto coraggio di mettersi in politica, ha rischiato anche tanto. Noi siamo qui anche in nome dei nostri figli. Non sono potuti venire stamattina, ma quando hanno appreso la notizia erano commossi anche loro".