(Adnkronos) - ''Il Monza deve giocare sempre all'attacco...''. Dopo aver assistito in tribuna alla partita del suo Monza contro la Spal, Silvio Berlusconi risponde ai giornalisti che gli chiedono conto del match appena finito. Quando arriva la domanda di un cronista su come gioca il Milan, si sente un forte rumore, perchè crolla in 'diretta' la vetrata della sala stampa. Il Cav non si scompone e ne approfitta per fare una battuta: ''Che c'è? Vedete cosa succede se si parla di Milan?''.