Berlusconi: "Draghi l'ho fatto io governatore di Bankitalia"

Mario Draghi "ha con me un rapporto antico e solidissimo". Lo sottolinea il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles, rispondendo a chi gli chiede se il centrodestra non rischia di 'regalare Draghi alla sinistra' con alcune posizioni eterodosse. Berlusconi ricorda di aver portato lui l'attuale premier a presiedere la Banca d'Italia prima, malgrado l'opposizione di Giulio Tremonti, e la Bce poi. L'ex premier rivendica anche come sua l'idea di affidare a Draghi la guida del governo, dopo la caduta del Conte bis.