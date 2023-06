Berlusconi del ‘suo’ popolo lo saluta

(Adnkronos) - Servizio EVAnews. Le voci di chi ha creduto in lui per il suo ruolo di imprenditore, di politico e di uomo di calcio La morte di Silvio Berlusconi è un evento che riguarda da vicino il suo popolo. Sono le persone che hanno creduto in lui e che oggi lo ricordano per il suo ruolo di imprenditore, di politico e di uomo di calcio, prima da presidente del Milan e poi del Monza. "E' morta l'Italia oggi". "Comunque appena saputo mi è dispiaciuto perché anche io ho un'impresa e sentivo sempre lui per gli affari, per queste cose. Era un grande uomo, poi siamo anche milanisti insieme. Era un gran milanista e noi siamo la stessa cosa. Ho messo anche nel mio ufficio la sua foto, ho scelto una foto proprio giusta come un saluto per l'ultima volta. Era un grande uomo". "Per il Monza, per il Milan ha regato tutto. Per me Berlusconi è l'emblema del Milan, sia quando era in vita che adesso. Sarà sempre nel cuore dei milanisti". "Un abbraccio a questa persona meravigliosa che ci ha salvato. Ricordiamocelo per quello che era, una persona meravigliosa". "Per domani vedremo cosa farà Forza Italia, cosa farà la destra, vedremo. Siamo qua. Ma noi siamo andati sempre a tutte le manifestazioni di Forza Italia, a dir la verità. La persona che abbiamo sempre ammirato, purtroppo osteggiato, perché nella vita c'è anche l'invidia, sono anche tante cose".