(Adnkronos) - "Ciao ragazzi, eccomi qua". Silvio Berlusconi, leader di Berlusconi, sbarca su Tik Tok con il primo video destinato alla piattaforma 'dei giovani'. "Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di Tik Tok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il sessanta per cento di voi ha meno di trent'anni. Soffro di un po' di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino", dice il leader di Forza Italia.