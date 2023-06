Berlusconi, Buttafuoco: "Italia a sua immagine ma non ha avuto visione, non resterà nulla"

(Adnkronos) - "Silvio Berlusconi ha disegnato l'Italia a sua immagine. Ma non ha avuto visione: della sua esperienza politica non resterà niente. E il 'berlusconismo' non sopravviverà a Berlusconi". E' quanto afferma Pietrangelo Buttafuoco, autore del saggio 'Beato lui' dedicato al fondatore di Forza Italia, intervenendo ad AdnKronos Live.

"Berlusconi spezza l'alternativa fra quelle che potevano essere l'eredità politica della Democrazia cristiana e l'eredità politica del Partito comunista. Lui spezza questa logica, dà voce alla maggioranza silenziosa degli italiani che non hanno mai avuto né rappresentanza né destino politico e culturale; e riavvia la società", è l'analisi di Buttafuoco.

"Di questo riavvio della società - spiega Buttafuoco - beneficia Giorgia Meloni, che ovviamente in questa stagione politica ha messo in moto energie che altrimenti non avrebbero avuto possibilità di esprimersi in un binario costretto, come quello in cui era l'Italia che ereditava queste due apparentemente opposte e speculari 'chiese', quella della Dc e quella del Pci. Silvio Berlusconi arrivò dove Bettino Craxi non riuscì ad arrivare".