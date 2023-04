(Adnkronos) - Tra il via vai dei figli di Silvio Berlusconi, nella serata di Pasqua un uomo, in giacca e cravatta, aria distinta, si fa largo tra i giornalisti e suona all’ingresso del San Raffaele di via Olgettina 60, quello da cui passano i visitatori del leader di Forza Italia. “Chi è lei?”, chiede l’addetto alla sicurezza. Risposta: “John Travolta”. Poi la spiegazione ai cronisti: “Mi chiamo Stefano Bonesini, sono John Travolta di ‘Tú sí que vales’, scuderia di Gerry Scotti, controllate su Google”. Il motore di ricerca conferma: concorrente nell’edizione 2019 del programma di Canale 5.

“Sono venuto perché Silvio mi è simpatico”, spiega, ma solo dopo aver elogiato le sue doti artistiche - “sono attore, anche teatrale” - ed elencato i film in cui ha fatto la comparsa. “Posso darvi il mio numero, magari conoscete degli agenti e potete aiutarmi con la carriera”, la richiesta insistente ai giornalisti appostati fuori dall’ospedale dove è ricoverato da cinque giorni in terapia intensiva il leader di Arcore e dove ‘John Travolta’ - racconta - è stato “più volte in visita, a trovare dei miei amici. Ho conosciuto anche la guardia del corpo di Berlusconi”. Poi il balletto davanti al cancello dell’ospedale, con tanto di mossa di ‘La febbre del sabato sera’, prima di risalire in macchina e far ritorno a Verona.