Bergamo, A2A presenta bilancio sostenibilità territoriale 2022

(Adnkronos) - A2A, società multiservizi italiana attiva nei settori di ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti, ha presentato giovedì 1 giugno 2023 l’ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di Bergamo, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i piani di attività previsti per i prossimi anni nella bergamasca, in cui il gruppo è molto attivo con diversi progetti di transizione ecologica.