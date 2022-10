Baudana (A2A): “Importante avvicinare giovani ad applicazioni concrete sostenibilità”

(Adnkronos) - Nel corso del primo dei tre giorni del Salone della CSR, la manifestazione che da 10 anni si occupa di analizzare i temi della responsabilità sociale d’impresa - in corso dal 3 al 5 ottobre a Milano presso l’Università Luigi Bocconi – Manuela Baudana, Responsabile Sustainability Projects and Reporting di A2A , ha risposto alle domande dei giornalisti presenti su un tema molto attuale ed importante come la sostenibilità, in particolare con l'attenzione rivolta ai giovani. Sottopancia: Manuela Baudana, Responsabile Sustainability Projects and Reporting