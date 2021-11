Basile (Sicurtransport): “Tema sicurezza digitale è fondamentale”

In occasione del cinquantesimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza, i è svolto a Roma il convegno dal titolo "Sicurezza in Italia, tra innovazione e Pnrr”. A margine dell’evento Luciano Basile, Ad holding Gruppo Sicurtransport, ha sottolineato l’importanza della sicurezza cyber in un contesto globale sempre più digitalizzato.