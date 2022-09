Baroncini: “SynBioS dimostra simbiosi tra processi industriali da noi presieduti”

(Adnkronos) - L’Ing. Alessandro Baroncini, Direttore centrale reti Hera, in occasione della conferenza stampa di presentazione in anteprima dell’innovativo impianto con tecnologia ‘power to gas’ denominato SynBioS, sviluppato da Gruppo Hera in collaborazione con Pietro Fiorentini, ne ha illustrato il funzionamento e i vantaggi.