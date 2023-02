(Adnkronos) - "In tutti gli ambiti ci sono invidie e liti da bottega, ma fa impressione sapere che si va avanti da 10 anni ingiustificatamente, poi se c'è dietro qualche 'grande vecchio' non lo so". Queste le parole di Paolo Barelli, presidente della Fin, nel commentare la sospensione dal comitato etico della Fina e le vicende internazionali che coinvolgono lui e la federazione italiana nuoto.