Banche: Vellani (Bper Banca), “Nostro modello di servizio appoggia sul territorio”

(Adnkronos) - “I nostri specialisti sul territorio hanno a disposizione una serie di opportunità legate ai bandi agevolati che possono proporre alle imprese per aiutarle ad orientarsi verso la transizione ecologica e digitale”. Queste le parole di Davide Vellani, Head of Sme, MidCap & Global Transaction Banking Dept di Bper Banca, che ha parlato a margine della conferenza stampa durante la quale è stato siglato l’accordo tra il Fei, che fa parte del Gruppo Bei, e il Gruppo Bper Banca (Bper Banca e Banco di Sardegna), assistito da Banca Finint, che stabilisce una garanzia del valore di 110 milioni di euro offerti da Fei, grazie al sostegno del programma InvestEU, a beneficio di Bper, per promuovere gli investimenti realizzati dalle Pmi nel campo della sostenibilità, dell'innovazione, della digitalizzazione, della cultura e della creatività.