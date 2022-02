(Adnkronos) - È stata presentata a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Valori di Milano, la terza Elite Mediolanum Lounge. Un percorso formativo dedicato a 15 aziende italiane che, nell'arco di 24 mesi, avranno l’occasione di acquisire le competenze indispensabili per strutturarsi e continuare a crescere in un mercato in costante evoluzione, sempre più orientato al mercato dei capitali.