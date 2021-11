C'era molta attesa per la puntata di ieri sera di 'Ballando con le stelle' dopo lo scontro della scorsa settimana tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Il musicista ha spiegato i motivi della discussione in una clip poi, dopo l'esibizione, a una sollecitazione di Alberto Matano ha risposto: "La cosa spiacevole è che non si sfrutti questo spazio nazionale di comunicazione per parlare dello spettacolo ma si va a parlare di cose che non c'entrano niente, che riguardano la vita privata, a me non piace". Quando era il momento di dare un giudizio sull'esibizione di Morgan, Lucarelli è stata brevissima: "Io darò il mio voto con la paletta".