Domenica 31 Ottobre 2021, 08:33

Ballando con le Stelle 2021, a passo di danza contro il femminicidio. Questo quanto andato in onda nel corso della terza puntata, ieri sera: protagonista il paroliere, cantautore, showman Cristiano Malgioglio che si è esibito insieme a Veera Kinnunen in dolce attesa, per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.