Baci Perugina, Varasano: "Cento anni di storia, portando Perugia in tutto il mondo"

(Adnkronos) - “Cento anni di storia, cento anni di legame fresco e vitale tra Perugia e i Baci. Siamo felici di festeggiare nella nostra città, a pochi metri da dove Luisa Spagnoli concepì il primo Bacio, portando Perugia in tutto il mondo”. Così l’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, a margine della giornata conclusiva dell’evento dal titolo “Una Sinfonia di Emozioni per te” tenutasi a Perugia ed organizzata da Nestlé per festeggiare il centenario della nascita dei Baci Perugina. “Un connubio che certifica l’unicità perché il bacio è eleganza; quindi, è molto più di un prodotto commerciale”, ha concluso.