(Adnkronos) - Durante la conferenza ‘Gender Equality: Challenges Ahead, From She-Cession to She-Recovery”, tenutasi presso l’Università Bocconi di Milano alla vigilia della Giornata internazionale della Donna, il CEO di AXA Italia Giacomo Gigantiello ha presentato gli obiettivi del Gruppo assicurativo in merito alla parità di genere ed offerto numerosi spunti di riflessione grazie all’analisi condotta sul tema dall’AXA Research Lab on Gender Equality.