AXA per la parità di genere: formazione e opportunità per le donne

(Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale della Donna, AXA ha esaminato ed approfondito le diverse sfaccettature del gender gap nel mondo del lavoro con l’evento 'Gender Equality: Challenges Ahead, From She-Cession to She-Recovery'. Giacomo Gigantiello, CEO di AXA Italia e Paola Profeta, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università Bocconi e responsabile del Research Lab on Gender Equality di AXA hanno portato le loro riflessioni sul tema ed esposto le buone pratiche e gli obiettivi del Gruppo assicurativo.