(Adnkronos) - "Non abbiamo commenti da fare, la situazione è veramente molto complicata. Non abbiamo ancora la decisione". Lo dice Barbara Huylebroek, legale di Niccolò Figà Talamanca, uscendo dalla camera di consiglio terminata poco fa al Palais de Justice di Bruxelles, che deve decidere se prolungare la detenzione preventiva del segretario della Ong No Peace Without Justice, autosospeso, e di Francesco Giorgi, ex assistente di Pier Antonio Panzeri, nell'ambito dell'inchiesta per sospetta corruzione volta ad influenzare i processi decisionali dell'Ue. Alla domanda se sia ottimista, il legale di Giorgi, Pierre Monville, si è limitato a rispondere ai giornalisti che lo inseguivano: "Sempre".