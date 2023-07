Avicoltura: Forlini (Unaitalia), “Nel settore ridotto uso antibiotici del 90%”

(Adnkronos) - Secondo dati certificati Ema (Agenzia europea per i medicinali): “Negli ultimi anni il settore ha ridotto in maniera significativa, attraverso un piano volontario di riduzione dell'uso degli antibiotici di oltre il 90% e proseguiremo in questa riduzione nel corso del 2023 e degli anni avvenire”. Lo ha affermato il presidente di Unaitalia Antonio Forlini, a margine dell’assemblea dell’associazione nazionale delle carni bianche italiane, tenutasi a Roma, che conta 64 mila addetti, con una produzione di 1,22 milioni di tonnellate di carne avicola (-11,2%) e 11,8 miliardi di uova, per un fatturato di 7,4 miliardi.