AssoBirra, presentato il report annuale: nel 2022naumentano la produzione e il consumo in Italia

(Adnkronos) - Il 2022 è un anno da corniciare per la birra in Italia, può essere riassunto così il report annuale di AssoBirra che è stato illustrato nel corso dell’evento tenutosi a Roma presso l’hotel de Russie. Infatti, secondo il documento prodotto dall’associazione che riunisce le maggiori aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia, rispetto al 2021, il 2022 ha fatto registrare un aumento dei consumi interni di birra ed un incremento della produzione nazionale.