Assistenza anziani, Ciocchetti: “Ddl Anziani cambia cultura di assistenza e prevenzione”

(Adnkronos) - Il Ddl 506, il cosiddetto “Ddl Anziani”, introduce deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e “cambia la cultura di assistenza e prevenzione nei confronti di una popolazione che oggi rappresenta 14 milioni di italiani” Ne ha parlato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, a margine dell’evento organizzato presso il Ministero della Salute “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità”.