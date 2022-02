Assessore Ricca: “Regione Piemonte presente nello SkiDome di Dubai per pubblicizzare le sue montagne”

(Adnkronos) - “La Regione Piemonte è presente nel cuore degli Emirati Arabi, nello SkiDome di Dubai con 400 metri di pista per pubblicizzare e rendere visibili al resto del mondo tutte le sue bellezze e le sue montagne. Si tratta di un investimento importante: 3 mesi di pubblicità all’interno dello SkiDome per un valore di circa 500mila euro”. Lo ha dichiarato Fabrizio Ricca, assessore all’Internazionalizzazione della regione Piemonte, presente a Dubai per il lancio della campagna di comunicazione.