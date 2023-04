Assegno Unico Universale, Tridico (Inps): “Pensare a strumenti combinati di sostegno alla famiglia”

(Adnkronos) - A margine dell’evento “Assegno Unico Universale” organizzato giovedì 20 aprile dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, presso Palazzo Wedekind a Roma, in cui si è presentato il bilancio della manovra ad un anno dal suo avvio, è intervenuto Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, parlando di come la nuova misura della detassazione non vada a depotenziare l’Assegno Unico Universale, ma, anzi, lo rafforzi.