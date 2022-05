(Adnkronos) - Accompagnare i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese. Nasce ‘Wonders - Scopri l’Italia delle meraviglie’, l’iniziativa promossa da Autostrade per l’Italia e presentata questa mattina a Palazzo Borromeo. Una piattaforma multicanale che raccoglie i contributi di partner come Touring Club Italiano, WWF, Slow Food e la commissione nazionale italiana per l’Unesco.