Asi, consegnati a Roma gli Oscar dello Sport presso il Salone d’Onore del Coni

(Adnkronos) - Si è tenuta presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, la XVII edizione del Premio “Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport Italiano” promosso e organizzato dall’Asi. L’evento annuale ha visto premiati coloro che ogni giorno dimostrano come lo sport sia un veicolo potentissimo di crescita culturale, sociale ed economica. I trofei sono stati vinti dal Comune di Perugia nella categoria Ics Impiantistica e promozione Sportiva; dalla Wallabies per la categoria Innovazione Tecnologica; nella sezione Gesto Etico o premio Fabrizio Quattrocchi, a vincere è stata Sahara Racing Cup; la ‘statuetta’ inerente al Premio atleta dell’anno ‘Carlo Pedersoli’ è andata alla coppia Oro nel Sincro agli Europei: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero; ed infine il premio Media dedicato al giornalista Giampiero Galeazzi, è andato al fotografo Salvatore Giglio. Per l’edizione del 2022 è stato istituito anche un premio fuori concorso che ha voluto premiare il circolo che si è contraddistinto in termini di sostenibilità ambientale. A riceverlo è stata l’Athlon club di Roma.