“Articolazioni? Trattiamole bene”. La campagna 'Articoliamo Talks' fa tappa in Abruzzo

(Adnkronos) - Articolazioni? Trattiamole bene. Riparte dall’Abruzzo, in particolare da Francavilla al Mare, “Articoliamo talks”, con un ciclo di incontri che fanno il punto sul benessere articolare in emofilia. L’appuntamento è stato promosso dall’associazione Amare Onlus, con il patrocinio di Fedemo e il supporto di Sobi. Medici e specialisti a confronto su come i pazienti affetti da emofilia, oltre 5mila in Italia e circa 200 in Abruzzo, possano avere una vita libera e di qualità, senza danni alle articolazioni.