Arte, presentata a Brescia l'installazione site specific “Il Pugile e la Vittoria”

(Adnkronos) - Si è tenuta a Brescia la conferenza stampa per la presentazione dell’installazione artistica site specific del maestro spagnolo Juan Navarro Baldeweg presso il Parco archeologico di Brescia Romana, sito Unesco, intitolata “Il Pugile e la Vittoria”. Intesa Sanpaolo, istituto bancario particolarmente attivo e attento in ambito culturale e già main partner di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, è partner dell'iniziativa. La mostra unisce per la prima volta due capolavori di età ellenistica e romana, la Vittoria Alata e il Pugile in riposo, che rappresentano simbolicamente la collaborazione tra la Fondazione Brescia Musei ed il Museo Nazionale Romano.