Arriva il primo albergo per Ibis eremita

(Adnkronos) - Gli ibis eremita, specie in pericolo di estinzione, torneranno a volare. L’Europa ha cofinanziato per altri sei anni il progetto di reintroduzione LIFE20 “Reason for hope” e l’Italia parteciperà ancora una volta da protagonista. A partire dal 1° gennaio 2022 e fino al termine del 2028, il Parco Natura Viva di Bussolengo affiancherà nuovamente lo Zoo di Vienna e il gruppo di ricercatori austriaci del Waldrappteam per procedere nell’impresa di riportare allo stato selvatico una specie estinta nel Vecchio Continente da quattrocento anni. Con una novità: nei pressi del Parco stesso, ospiterà la prima free flying colony d’Italia grazie alla costruzione di un vero e proprio “albergo" dove gli uccelli potranno sostare, rifocillarsi e ripartire a proprio piacimento. Un luogo di accoglienza e riparo, dotato anche di pareti rocciose adatte alla deposizione delle uova, nel caso in cui gli esemplari decidano di eleggerlo come luogo ideale per la riproduzione.