(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni contro "la menzogna" secondo cui l'Italia, con l'invio di armi all'Ucraina, sottrarrebbe risorse alle necessità degli italiani. "Giudico puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia spende soldi inviando armi sottraendo risorse alle necessità degli italiani, è falso e in questa Aula lo sappiamo tutti. L'Italia sta inviando" all'Ucraina "armi di cui è già in suo possesso e che per fortuna non dobbiamo utilizzare, e le inviamo anche per tenere lontana la guerra da casa nostra. Raccontare agli italiani il contrario è una menzogna che intendo chiamare col suo nome", dice Meloni, al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.