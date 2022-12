(Adnkronos) - L'Argentina campione del mondo cerca di muoversi in pullman, tra 4 milioni di persone. Due tifosi saltano da un ponte per unirsi ai giocatori sul mezzo. Uno centra l'obiettivo - ma verrà fatto scendere - l'altro cade rovinosamente sull'asfalto. Le immagini diffuse sui social e dalle tv argentine documentano l'incidente. Il tifoso caduto rovinosamente sulla strada ha riportato ferite ed è stato trasportato via in ambulanza. I video pubblicati sui social mostrano il giovane cosciente e, seppur in barella, capace di unirsi ai cori della folla.