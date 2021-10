Architettura, Codello (Fondazione Cini): "Venezia è modello di sostenibilità"

“Venezia è una città che è nata sostenibile, prima di tutto perché doveva pensare alla sua sopravvivenza fisica, infatti tutte le tecniche usate per costruire i palazzi nei secoli sono state pensate per durare nel tempo”. Così Renata Codello, segretario generale di Fondazione Cini, ha spiegato perché Venezia dovrebbe essere considerata un modello per le città del futuro durante il convegno “Le nuove città, resilienti e sostenibili”, organizzato da Snam nell’ambito della 17ª Mostra internazionale di architettura, all'Arsenale di Venezia.