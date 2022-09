Annalisa Iezzi, Direttore Medico AbbVie Italia: “Lavoriamo da oltre 20 anni per trovare soluzioni ai pazienti”

(Adnkronos) - Alla vigilia del congresso EADV (European Academy of Dermatology and Venerology, Milano, 7-11 settembre) si è svolto il Media Tutorial “Dermatite Atopica: facciamo chiarezza. L’importanza di rimettersi in gioco”, organizzato da AbbVie. Un incontro utile per ribadire l’essenziale concetto di non sottovalutare la malattia e sottolineare l’impegno di AbbVie nello scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi per affrontare i bisogni di salute di oggi e le sfide mediche di domani proprio come spiegato da Annalisa Iezzi, Direttore Medico AbbVie Italia