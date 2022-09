Ambasciatore Kazakistan: "Fino a luglio due miliardi di interscambio con Italia, primo partner commerciale"

(Adnkronos) - "I rapporti commerciali tra Italia e Kazakistan sono buonissimi, si può dire strategici. L'Italia è il primo partner commerciale per il Kazakistan. Fino a luglio di quest'anno abbiamo oltre 2 miliardi di interscambio tra i due Paesi che è due volte di più dell'anno scorso. In Kazakistan tutti vogliono il Made in Italy, ma possiamo anche fare Made in Kazakistan: produrre in Kazakistan, ma con tecnologie e conoscenze italiane". Lo ha detto l'ambasciatore della Repubblica del Kazakistan, Yerbolat Sembayev, a margine della prima giornata della festa nazionale di Aepi a Labro.