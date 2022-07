Amazon, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa

(Adnkronos) - Amazon ha creato più di 14.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato dal suo arrivo in Italia, nel 2010. Oltre a figure che comunemente esistono in tutte le aziende, la cultura aziendale e le peculiarità uniche del suo modello di business hanno permesso negli anni di creare ruoli e tipologie del tutto nuove, presenti solo nel contesto Amazon. È il caso del Diversity, Equity and Inclusion Operations Manager, una figura nuova che Amazon ha creato per favorire un confronto costante e un’apertura al dialogo che rappresentano un fattore chiave per creare quell’ambiente lavorativo sicuro, moderno e inclusivo in cui innovare. Innovazione e tecnologia diventano parte integrante del lavoro di magazzino ed è sempre maggiore la necessità di creare nuove competenze da formare costantemente. Massima attenzione anche al servizio clienti: aperto nel 2013 in Sardegna, il Customer Service Amazon di Cagliari conta oggi oltre 1400 dipendenti assunti a tempo indeterminato ed è un punto di contatto centrale tra il cliente finale e l’azienda.