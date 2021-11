Amadei (Gsk): 'San Polo di Torrile, un centro di eccellenza'

“Il nostro sito è una eccellenza per prodotti difficili prodotti biotecnologici ma anche prodotti solidi orali in alto contenimento, che significa che hanno caratteristiche di gestione particolarmente delicate sia per il prodotto stesso, ma anche per gli operatori che lavoro ogni giorno a contatto con il farmaco e noi abbiamo le tecnologie e le competenze per poterle realizzare dalla ricerca fino al mercato finale”. Così Maria Chiara Amadei, direttore stabilimento e amministratore delegato Gsk Manufacturing, a margine del roadshow ‘Innovazione e produzione di valore’ presso lo stabilimento di San Polo di Torrile, Parma.