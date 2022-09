Alluvione Marche, la chiamata al 112: «Non ho più notizie di mia madre»

"Non ho più notizie di mia madre, non riesco a sentirla, so che la sua macchina è stata portata a 300 metri dall'acqua ma non so se è nella macchina o no". La richiesta di soccorso arriva nella notte al numero unico di emergenza 112 da Pianello d'Ostra, in provincia di Ancona, una delle zone colpite dall'alluvione. Nell'audio, in possesso dell'Adnkronos, l'operatrice del 112, fa alcune domande all'uomo al telefono e poi trasferisce la chiamata ai carabinieri (di Giorgia Sodaro) (Adnkronos)