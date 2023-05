(Adnkronos) - Due anziani sono stati tratti in salvo oggi, a Faen­za, del­la Guar­dia Co­stie­ra impiegata nei soccorsi della popolazione travolta dal maltempo in Emilia-Romagna. I due si erano rifugiati sul tetto di un'abitazione e sono stati raggiunti dall’e­li­cot­te­ro Nemo 12. In totale sono stati messi a disposizione cinque battelli veloci, 25 militari, due elicotteri, due squadre di sub, un aereo ATR42.